На треть дешевле Tiguan: Renault готовит новый "бюджетник"

Уже в первой половине 2022 года на европейский рынок выйдет новичок от Renault. В Европе он будет называться Dacia Bigster. Среднеразмерный 4,6-метровый бюджетный кроссовер составит конкуренцию 4,5-метровому Volkswagen Tiguan. При сравнимых размерах француз будет на 30% дешевле немца.

Tiguan продается в Великобритании, начиная от 28 тысяч 600 фунтов стерлингов (2 миллиона 860 тысяч рублей), а цена Skoda Karoq стартует от 24 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей). Цены на новый французский кроссовер, базирующийся на платформе CMF-B, будут начинаться с 20 тысяч фунтов, то есть 2 миллионов рублей по текущему курсу.

Dacia Bigster разделит тележку и с новой российской моделью Lada. Дизайн россиянки будет утвержден в 2024 году, а ее премьера на рынке состоится с 2025 году. Известно, что называться она будет NIVA. Логотипа Lada – вписанной в овал ладьи – на радиаторной решетке не будет. Вместо нее на черном фоне решетки планируется разместить четыре подсвеченных светодиодами буквы названия модели – NIVA.

И хотя Bigster и NIVA будут близки по техоснащению, их моторная линейка будет отличаться. В Британии и Европе Dacia сделает ставку на гибридную установку E-Tech на базе атмосферного бензинового 1,6-литрового двигателя, а альтернативой будет 1,3-литровой турбированный четырехцилиндровый мотор от 90 до 130 "лошадей". Последний двигатель тоже хорошо знаком в России. Он ставится на Duster, Arkana, Kaptur и некоторые модели Mercedes-Benz. Новый авто позиционируется в Европе, как машина для ежедневных поездок и путешествий.