АвтоВАЗ приоткрыл завесу тайны будущей "Нивы"

В Тольятти готовят "свадьбу": новое поколение Lada Xray породнится с третьей генерацией "Нивы". Новый хэтчбек ничего общего со своим нынешним тезкой иметь не будет. В перспективе машина станет упрощенной для города модификацией Niva, производство которой стартует в 2025 году.

Новейшая "Нива" и Lada Xray New Generation создаются на новой общей платформе, которая обозначается на заводе Renault X13. Возможно, что это модернизация платформы CMF B-LS, которая ранее не предусматривала полноприводных автомобилей.

У новых кроссоверов будет полный привод и поперечное расположение двигателя. Для "Нивы" сохранится понижающая передача и… никакой АКПП! Новая "Нива" будет производиться только с механической коробкой передач. Для Lada Xray New Generation оставили выбор: механика или вариатор. Машина будет как передне-, так и полноприводная.

Кроме того, в год 45-летия обновится и легендарная трехдверная "Нива". Два первых тестовых автомобиля в новой конфигурации были собраны еще в декабря 2021 года , еще три – в январе нынешнего. Как модернизация повлияет на цену, пока неизвестно. Тем более, что изменений не так, чтобы революционно много: доработки в основном касаются салона. В нем появится новый цельноформованный ворсовый коврик, ради крепления которого изменят пластиковые накладки на пороги, блок "ЭРА-ГЛОНАСС", дефицит которого неоднократно в 2021 году останавливал конвейер автозавода в Тольятти, будет оснащаться новым микрофоном. Из видимых внешних изменений – фетровые подкрылки колесных арок. Даже "взгляд" обновленной "Нивы" не изменится, хотя гидравлический корректор фар будет заменен на электрический.

И напомним еще одну новость от АвтоВАЗА: в феврале начнутся продажи лимитированной версии Lada Niva Travel, известной ранее как Chevrolet Niva, в версии Black.