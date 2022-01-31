Немецкие "зубры" сделали из "Нивы" монстра бездорожья

Поклонники девиза "Танки грязи не боятся" во всем мире не устают восхищаться нашей старенькой "Нивой" и не оставляют попыток тюнинговать ее. Очередную предприняли в немецком ателье Zubr Team, которые в основном уделили внимание не внешнему виду русского внедорожника (хотя и это тоже), а еще более повысили его проходимость. Правда, теперь Lada Niva уже не назовешь демократичным автомобилем. После тюнинга она перешла в другой класс и стала дороже таких машин, как Ford Bronco или Jeep Wrangler. Над именем "супергелендвагена", вышедшего из их рук, "зубры" особо не заморачивались, назвав доработанную "Ниву" просто "монстром".

Что же было сделано? Zubr Monster подняли над дорогой еще на 150 миллиметров, что фактически позволяет пропускать под дном (существенно укрепленным) небольшие скалы. Подвеску укрепили и модернизировали. Колеса тоже стали монструозными – это 16-дюймовые Hankook Dynapro с суперрельефным протектором. На нашу "колхозницу" также поставили дополнительные пороги и силовые бамперы, на задний багажник повесили запаску, а спереди установили лебедку, способную вытягивать монстра из самых глубоких ям. Усиленная решетка радиатора по бокам украсилась светодиодными фарами. На воздухозаборники были установлены накладки, появился и шноркель – устройство для забора воздуха для ДВС из-под воды (его впервые применили немецкие подводники еще во время 2 мировой войны). Увенчали брутальный внешний вид "Нивы" двойные выхлопные трубы. В общем, получилась амфибия.

Самое интересное, что на этом и все! Немцы не стали менять ни 82-сильный и 1,7-литровый мотор, ни 5-ступенчатую коробку передач (да-да, механику!), ни отечественный полный привод. В салоне – тоже все по-нашему, лишь сиденья обили кожей.

Все это позволило достичь цены в 44 тысячи евро (3 700 млн рублей) для базовой версии Niva Zubr Monster. Если же покупателю нужен дополнительный свет, багажник на крышу или кенгурятник (список дополнительных ингредиентов у "зубров" весьма обширен), то цена подрастет еще. Принцип один – у клиента должны быть деньги и терпение. Ожидать тюнинга от Zubr Team придется около 12 недель.

Напомним, что в конце зимы АвтоВАЗ пообещал выпустить в свет новинку – спецверсию Lada Niva Travel, которая будет угольно черной. Правда, два дня назад продажи обычной версии "Трэвэл" были приостановлены для "гарантии потребительских свойств", как пояснил производитель.