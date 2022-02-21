Почти маршрутка: интересные новинки автопрома

Минивэн – вроде бы не самая интересная машина, почти маршрутка. Оживиться при ее виде может разве что отец большого семейства. Но как раз сейчас к выходу готовят несколько интересных новинок. Какие модели собираются оживить этот консервативный класс?

В Китае на весну намечен старт продаж автомобиля Dongfeng Lantu Dreamer, который претендует на звание самого быстрого серийного вэна в мире. Под капотом – гибридная силовая установка суммарной отдачей 395 л.с. Она разгоняет довольно тяжелую машину до сотни меньше чем за 6 секунд. По оснащению авто вполне может соперничать с моделями представительского класса: бело-голубой салон, два раздельных кресла-реклайнера, Wi-Fi, холодильник и в довершение картины потолок с имитацией звездного неба. Пока Lantu Dreamer будет доступен только на родине, но кто знает, как пойдёт дело, когда китайцы возьмутся за наш рынок всерьез.

В мае Volkswagen начнет поставлять в Россию новое поколение своей популярной модели "Мультивэн", у нее будет индекс Т7. Но не менее интересно узнать про электрический минивэн ID. Buzz, который тоже готовится к выходу.

Дизайн сочетает ретро и футуризм. Автомобиль построен на модульной платформе MEB, как и другие электрокары бренда. Обещаны гибридные модификации и два варианта батарей емкостью 82 и 111 киловатт-часов. Запас хода на одной зарядке – до 600 км, грузоподъемность – до 800 кг. Помимо пассажирской ожидается также грузовая версия. Компания покажет готовую модель уже 9 марта. Планируется, что в Европе ID. Buzz поступит в продажу до конца этого года, а вот на российском рынке его перспективы пока туманны.

Зато весной у нас должен появиться новейший корейский вэн Hyundai Staria, призванный сменить уходящую на покой модель Н-1. Несмотря на футуристичный вид, под капотом российский версии пропишутся вполне традиционные ДВС: бензиновый 6-цилиндровый мотор на 250 л.с. и дизель на 177 "лошадей". Работать они будут в паре с 6-ступенчатой механикой или 8-диапазонным автоматом. Привод также можно выбрать – передний или полный. Пассажирские версии будут иметь салон на семь или восемь мест, появится и грузовой фургон.

В общем, назвать эти минивэны скучными или неинтересными язык не повернется. Конструкторы работают над дизайном и внедряют новые технологии. Главное, чтобы фантазии не слишком отрывались от реальности. Тем более в таком сугубо практичном классе.