Представлены три новых модели для выпуска на автозаводе в Липецке

Седан, кроссовер и минивэн, которые будут собираться в Липецке, представлены на небольшой выставке в Москве, организованной по случаю открытия самой крупной в России АЗС. Они будут носить бренд Evolute, под которым в России будут собираться и продаваться электрокары китайской компании Dongfeng.

Сборка машин будет осуществляться с высоким уровнем локализации. В производство за 11 лет планируется инвестировать более 13 миллиардов рублей. За эти годы планировалось в Липецке выпустить 242 тысячи электромобилей. Но в нынешних условиях, когда Россию покинул ряд западных автопроизводителей, объемы могут быть пересмотрены. В частности, производством электромобилей может заняться столичный завод "Москвич". Москва уже ведет переговоры с китайскими производителями. Но вернемся к Липецку и тем машинам, которые будут собираться там.

Начнем с минивэна Evolute i-Van. Это аналог Dongfeng LingZhi, пережившего рестайлинг. Запас хода 410 километров на одной зарядке при 2 тоннах 20 килограммах массы. На электрокаре стоит 53-киловаттная батарея. Один электродвигатель выдает на заднюю ось 123 лошадиных силы.

420 километров может проехать на одном заряде седан Evolute i-Pro. Это перелицованный Dongfeng Aeolus E70 образца 2020 года. 150-сильный электромотор выдает усилие на переднюю ось. Электрокар весит 1550 килограммов. При этом машина ведет себя достаточно шустро: разгоняется до сотни километров в час за 9,9 секунды. Максимальная скорость – 150 километров в час.

Кроссовер от липецкого Evolute тоже переднеприводной. Evolute i-Joy копирует Dongfeng Seres 3. Мощность электродвигателя больше – 163 лошади. Поэтому и разгон лучше: 8,9 секунды до сотни. Но из-за того, что батарея у всех машин одинаковая, то разряжаться она будет быстрее. Запаса энергии в аккумуляторе хватит только на 405 километров пробега.

Анонсирован еще один кроссовер, который будет продаваться под брендом Evolute. Это Voyah Free, который также производит китайский концерн Dongfeng.

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