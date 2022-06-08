С конвейера сошли первые "облегченные" Lada Granta

Конвейер "АвтоВАЗа" возобновил работу. 8 июня с него сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta Classic 2022 в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке, подчеркнул пресс-служба тольяттинского автозавода.

Модификация была разработана для того, чтобы обеспечить максимальную локализацию автомобиля, избавившись от дефицита импортных комплектующих. Конфигурация Classic'22 для семейства Lada Granta будет доступна в кузовах седан, лифтбек, который производится в Ижевске, и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.

В комплектации Granta Classic 2022 в список стандартного оборудования добавлены окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Кроме того, на модификацию Classic'22 устанавливаются электроусилитель руля, центральный замок, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений Isofix, аудиоподготовку с 4 динамиками, стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками. В качестве опции предусмотрены 15-дюймовые легкосплавные диски.

На машину устанавливается 90-сильный 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182 в паре с механической коробкой передач. Цены на Granta Classic'22 автозавод обещал назвать позже. Пока предполагается, что машина будет стоит на 88 тысяч дешевле базовой Lada Granta. Цены на обновленную модель хотели вписать в вилку от 640 до 840 тысяч рублей.

Подготовка к возобновлению производства "Гранты" началась еще 4 июня, тогда были сварены первые кузова, а 7 июня были подготовлены к работе окрасочные камеры. С 6 июня по 4 сентября "АвтоВАЗ" планирует работать в четырехдневном режиме.

На "АвтоВАЗе" вопрос о наличии в облегченной версии Lada Granta ABS, подушек безопасности, ЭРА-ГЛОНАСС и других систем с дефицитными компонентами оставили без комментария. Ранее стало известно, что первой моделью с ABS станет Lada Largus. Тольяттинский автозавод нашел поставщика системы в Китае. Но производство Largus будет запущено не раньше конца июня.

Линии В0, где собирались Lada Largus и Lada Xray и модели Renault Logan и Renault Sandero, и линия Niva (N3) "АвтоВАЗа" с 6 по 10 июня включительно официально простаивают из-за отсутствия комплектующих.