Производство легендарного "Запорожца" может возобновиться

После освобождения Запорожья автомобилестроение – это та область, которая может быть перезапущена, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, в этом городе была создана уникальная производственная цепочка, которая с момента распада СССР " толком не использовалась", передает ТАСС.

"При том, что масса оборудования достаточно свежего, интересного и не изношенного", – пояснил Рогов.

Он добавил, что ЗАЗ всегда был интересен не только "Запорожцами", но и другими марками. И хотя понятия "Запорожец" нет уже давно (они не производятся больше 20 лет), "но в народном названии и понимании как автомобили это звучит именно так".

Что касается перезапуска производства, отметил представитель администрации Запорожской области, это позволит создать необходимые рабочие места, а восстановление работы завода имеет важное значение для России с учетом ухода с рынка ряда иностранных автопроизводителей.