Нижегородская область готова возродить "Волгу" и "Победу"

О возрождении легендарных автобрендов "Волга" и "Победа" высказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своем интервью он заявил, что рассчитывает на возобновление производства и готов оказать необходимую помощь.

"Конечно, мы рассчитываем на возрождение таких марок как "Волга" и "Победа". Готовы оказать для этого необходимую помощь и поддержку", – сказал Никитин РИА Новости.

Глава региона также подчеркнул, что его первой машиной была именно "Волга".

"Сейчас владею 21 и 3102 моделями, периодически сажусь за руль. И для большинства нижегородцев это важная часть собственной истории", – рассказал губернатор Нижегородской области.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил о намерении возродить в России автомобильные бренды "Волга" и "Победа". Однако Мантуров заявил, что проект может быть реализован на разных площадках. При этом он также не уточнил возможные сроки начала производства.

"У коллег есть планы возрождения, например, бренда "Волга" или "Победа". Или и то, и то", – сказал министр.

Вместе с тем глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас положительно оценил планы по возрождению в России автомобильных брендов "Волга" и "Победа", которые производились на Горьковском автомобильном заводе.

"Хочу сказать, что "Волга" и "Победа" вселяют больше оптимизма чем Lada. Я все-таки за Мантурова, а не за Силуанова", – написал сенатор в своем Телеграм-канале.

Нижегородские автомобили "Победа" производились на Горьковском автомобильном заводе с 1946 по 1958 год. "Волгу" начали выпускать с 1956 года.