Lifan на Livan: китайцы выбрали модели для России

В России больше не продаются автомобили Lifan. Но эта компания россиян не бросила окончательно. "Лифан Мотор Рус" анонсировал реинкарнацию Lifan на российском рынке под новым именем – Livan. Основанная в Китае Geely и Lifan Technology новый бренд представил первые изображения перспективных моделей. Это два кроссовера разного класса, но оба с электромоторами.

С названиями китайцы решили не мудрить. Назвали кроссоверы просто – Livan 7 и Livan 9. Первая модель с купеобразным кузовом, вторая – с традиционным. Оптика – модные светодиодные нити.

Дебют новинок пришелся на автомобильную выставку в Чунцине, которая работает 25 и 26 июня. Производство машин будет налажено в 2023 году. И они обязательно приедут в Россию.

Кроме того, Livan готовит для продажи минивэн Maple Leaf 80V Pro, а также вседорожник Livan X3 Pro с обычным двигателем внутреннего сгорания. Последний – это творчески переработанный Geely Vision X3 – недорогой китайский кроссовер, конкурирующий с Hyundai Creta безвременно покинувшим Россию Renault Duster. Цена в Китае на него в марте начиналась с 870 тысяч рублей. Появившийся пять лет назад малогабаритный кросс с дорожным просветом в 18,5 сантиметра. В 2019 году машина обновилась первый раз, а в 2022 году – во второй. 1,5-литровый 109-сильный двигатель работает с вариатором или пятиступенчатой механикой. В самом роскошном исполнении Geely Vision X3 стоил не дороже 1 миллиона 200 тысяч рублей. Но в России, понятно, цена будет выше.

Пока же Livan только присматривается к российскому рынку. При этом в России могут появиться как обычные автомобили от этой компании, так и электрокары с технологией быстрой замены батарей.