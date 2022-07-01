В Индии обновили кроссовер-бестселлер за 536 тысяч рублей

Стартовали продажи обновленного кроссовера Maruti Suzuki Brezza. Его цена начинается в пересчете с 536 тысяч рублей. Предшественник автоновинки Maruti Suzuki Vitara Brezza был продан в Индии за шесть лет в количестве более 700 тысяч машин.

В основу новинки легла платформе субкомпактного хэтчбека Swift, известного в России как непосредственно по Suzuki Swift, так и по первым Skoda Fabia. Длина новинки менее четырех метров – это дает в перенаселенной Индии налоговые льготы. Ширина и база при переходе на новую модель не изменилась, а вот в высоту кроссовер прибавил 4,5 сантиметра.

Машины окрашиваются в два цвета. При этом обвес кроссовера даже не во внедорожной версии некрашенный и заметно выраженный.

Салон автоновинки рассчитан при ширине 1790 миллиметров рассчитан на четверых. Ряд элементов салонного интерьера перекочевали на Brezza с обновленного ранее хэтчбека Suzuki Baleno.

1,5-литровый атмосферник K15C DualJet развивает 103 лошадиных силы, на машину устанавливается система стар-стоп. Ожидается также битопливная версия кроссовера на сжиженном газе, но позже. Сохранилась базовая 5-ступенчатая механическая коробка, а альтернативой ей вместо 4-ступенчатой АКПП теперь выступает 6-диапазонный автомат. Системы ABS, EBD, ESP, крепления для детских сидений IsoFix есть.

Для дорогих модификаций полагаются полностью светодиодные фары и фонари, камеры кругового обзора, медиасистема с экраном на девять дюймов и проекционный дисплей. В топовой версии по текущему курсу машина обошлась бы не дороже 940 тысяч рублей. Вишенка на торт: Suzuki Brezza обзавелся шестью подушками безопасности вместо двух.