АвтоВАЗ запускает конвейер с обновленной Lada Niva

340 первых кузовов "Нив" уже сварены, а сотня уже окрашены. Кузова уже подготовлены для финишной сборки на конвейере. Локализация обновленной "Нивы" составляет 95%, отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Как и для Lada Granta Classic'22 у машин, сходящих со второй ожившей ветки конвейера тольяттинского автозавода, будет отсутствовать подушки безопасности, ABS и "ЭРА-ГЛОНАСС". Но "Нива" будет более продвинутая, чем антикризисная Granta: ВАЗ-2121 в новой реинкарнации получит кондиционер, подогрев сидений и электронную систему устойчивости автомобиля (ESC). Последняя предотвращает заносы автомобиля и повышает безопасность езды. Возобновление производства тормозило отсутствие полного комплекта автокомпонентов. Заводу удалось найти нового поставщика ремней безопасности в Китае, а также сформировать небольшой запас ремней на первое время.

Балаковский завод "Резинотехника" выпустил и отправил для АвтоВАЗа 4 новых вида автокомпонентов и осваивает еще три. Параллельно идет освоение 27 видов новых изделий для "КамАЗа", Ярославского завода дизельной аппаратуры и автомобильного завода "Урал", отметил исполнительный директор завода Никита Иванов. Выпуск этой продукции будет освоен до конца года.

Цены на стандартные Lada Niva Legend начинались с 819 тысяч рублей. Сколько будут стоить антикризные "Нивы", пока неизвестно. Но кроссовая версия упрощенной Lada Granta, производство которой возобновилось ранее, подешевела на 13%. Машина потеряла в цене сразу 130 тысяч рублей (более 2 тысяч долларов по текущему курсу).

Вслед за антикризисной Lada Niva Legend последует начало сборки антикризисной версии и Lada Niva Travel.