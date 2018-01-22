Программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" объявляет сбор средств для Маргариты Грачевой, героини выпуска от 22 января 2018 года.

Маргарите 26 лет, у нее двое маленьких детей. Друзья рассказывают, что это очень добрый и светлый человек. 11 декабря с Ритой произошла трагедия, которую невозможно себе представить. Муж Риты завез ее в лес и отрубил обе кисти рук. Потом сам привез супругу в больницу.

Девять часов лучшие хирурги трудились над спасением Риты. Но одну руку врачам сохранить не удалось. Рите предстоит длительная реабилитация, ей очень нужна ваша помощь! Все вместе мы можем собрать деньги на высокотехнологичный протез, способный во многом заменить настоящую кисть.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ПОМОЩЬ МАРГАРИТЕ:

Банк получателя: Доп. офис N9040/01846 ПАО Сбербанк

Кор/счет банка: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

БИК банка: 044 525 225

Счет получателя: 4081 7810 9400 0612 1184

Сберегательный счет 40817840240010017941

ФИО получателя: Шейкина Инна Владимировна (мама Маргариты Грачевой)