Хочу погладить детей и выпить кофе: Рита Грачева скучает по своим рукам

Жертва ревнивого мужа – Маргарита Грачева из Серпухова, которой накануне нового года муж из ревности отрубил кисти рук, выписалась из больницы. Врачи совершили чудо: одну руку удалось спасти.

Она признается, что очень скучает по своим рукам и даже врагу не желает того, что с ней произошло. Ведь теперь она не может делать тех обычных вещей, которые могут делать люди с руками.

"Счастье – в мелочах, — говорит Рита. — Я так хочу сесть за руль, перевернуть страницу в книжке, погладить детей, застегнуть молнию. Даже просто попить кофе – оно не такое вкусное, когда меня поят".

Женщина признается, что старается не держать на бывшего мужа зла, потому что злость будет разъедать ее изнутри. И, конечно, она благодарит врачей и всех, кто проводил флешмобы в ее поддержку, присылал письма и подарки.

Но при этом Маргарита взывает к справедливости: она требует наказать бывшего сотрудника полиции, который, по ее словам, больше года игнорировал жалобы на угрозы мужа.

На днях, 9 января, она официально развелась с Дмитрием, но он не оставляет ее в покое, даже находясь в тюрьме. Она получила записку, в которой ревнивец пишет: он ее никому не отдаст, и требует дождаться его из тюрьмы, не делая "глупостей".

Правда, адвокат Дмитрия Грачева утверждает, что его подзащитный эту записку не писал. Рита, конечно, боится этих угроз, но ей предстоит теперь строить жизнь заново, а еще как-то объяснять двоим детям, почему она теперь без рук. Пока она говорит им, что попала в аварию. Но, возможно, когда они вырастут, расскажет правду.

Как получилось, что Дмитрий — психолог по образованию — решился на столь чудовищный поступок, как у его бабушки – педагога, которая до сих пор работает в детском саду, выросли сын, отсидевший за убийство, и внук-садист, что предшествовало кровавой трагедии, и каковы шансы на то, что хотя бы у одной спасенной врачами руки восстановятся функции? Этой драматической истории посвящена программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".