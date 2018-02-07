Все на выборы! В Татарстане неудачно прорекламировали шкаф "Вольфыч"

"Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч". Так в Татарстане одна из торгующих мебелью компаний попыталась отрекламировать себя и хайпануть на президентской избирательной кампании.

Это вызвало недовольство со стороны ЛДПР. Претензию в Федеральную антимонопольную службу на рекламный баннер о продаже мебели с использованием имиджа главы ЛДПР и кандидата в президенты России Владимира Жириновского направил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он потребовал от ФАС провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона "О рекламе". Дегтярев требует демонтировать рекламный баннер, а также оштрафовать торговую компанию, если будут выявлены нарушения законодательства.

На рекламном плакате также изображены элементы избирательного бюллетеня.

"Размещенная на конструкции информация обладает оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя сформировать негативный имидж Владимира Жириновского, порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Следовательно, данная реклама является ненадлежащей, — заявил Дегтярев. — В случае, если товар окажется не соответствующим ожиданиям покупателей, негативная реакция может транслироваться и на того, с кем ассоциируется данная реклама. Считаю, что подобные спекуляции нужно пресекать".

Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Кандидатами в президенты Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала Павла Грудинина от КПРФ, Владимира Жириновского от ЛДПР и Владимира Путина. Последний идет на выборы как самовыдвиженец. Сторонники Путина собрали и сдали в ЦИК 314 тысяч подписей в его поддержку. Сейчас идет проверка подписей других кандидатов. Всего на включение в список для голосования претендуют восемь кандидатов.