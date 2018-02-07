Тема:
Президентские выборы 16 минут назад
Все на выборы! В Татарстане неудачно прорекламировали шкаф "Вольфыч"Читайте нас в Telegram
"Все на выборы! Мебели! Наш кандидат — шкаф-купе "Вольфыч". Так в Татарстане одна из торгующих мебелью компаний попыталась отрекламировать себя и хайпануть на президентской избирательной кампании.
Это вызвало недовольство со стороны ЛДПР. Претензию в Федеральную антимонопольную службу на рекламный баннер о продаже мебели с использованием имиджа главы ЛДПР и кандидата в президенты России Владимира Жириновского направил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Он потребовал от ФАС провести расследование на предмет нарушений требований федерального закона "О рекламе". Дегтярев требует демонтировать рекламный баннер, а также оштрафовать торговую компанию, если будут выявлены нарушения законодательства.
На рекламном плакате также изображены элементы избирательного бюллетеня.
"Размещенная на конструкции информация обладает оценочным, ассоциативным эффектом, способным воздействовать на сознание потребителя сформировать негативный имидж Владимира Жириновского, порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Следовательно, данная реклама является ненадлежащей, — заявил Дегтярев. — В случае, если товар окажется не соответствующим ожиданиям покупателей, негативная реакция может транслироваться и на того, с кем ассоциируется данная реклама. Считаю, что подобные спекуляции нужно пресекать".
Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Кандидатами в президенты Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала Павла Грудинина от КПРФ, Владимира Жириновского от ЛДПР и Владимира Путина. Последний идет на выборы как самовыдвиженец. Сторонники Путина собрали и сдали в ЦИК 314 тысяч подписей в его поддержку. Сейчас идет проверка подписей других кандидатов. Всего на включение в список для голосования претендуют восемь кандидатов.
-
Ксения Собчак приглашена на завтрак с Дональдом Трампом8 часов назад
-
ЦИК РФ: у подписей в пользу Путина самый низкий процент брака15 часов назад
-
Путин получил удостоверение кандидата в президенты17 часов назад
-
ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты23 часа назад
-
Президент призвал конкурентов не давать россиянам невыполнимых обещаний2 суток назад
-
Борис Титов встретился с российскими предпринимателями в Лондоне3 суток назад
-
Тест-драйв Toyota Fortuner. Все, что вы хотели знать о младшем брате TLC Prado
- Дизель V6 и автомат с 9 ступенями: Mercedes представил новый Sprinter
- Появились первые официальные фото нового Hyundai Santa Fe
- Мощнейший снегопад в Москве: дорожный апокалипсис глазами очевидцев
- Все о новом Kia Stinger: российские цены, комплектации, дата старта продаж
-
Больной умер после отказа скорой ехать к нему и совета выпить анальгин
- На МКС попробовали сыграть в бадминтон. Видео
- Москвичи закидывают яйцами ночных снегоуборщиков
- Тарантино объяснил, зачем плевал на Уму Турман
- Трижды муж Валерий Баринов едва не остался отцом-одиночкой
- Город в Техасе атаковали полчища черных птиц. Видео
-
Рынки: обвал, паника и хаос
- Самые сильные падения рынков в истории
- Рогозин: пора прекратить бесконтрольную продажу ОПК
- Украина увеличила экспорт пчел, пауков и мотыльков
- В России введут новые правила маркировки молока
-
Сергей Рябков рассказал об исках России к США
- Конгресс сирийского нацдиалога может снова собраться в Сочи
- На Украине завели дело о поездке немецких депутатов в Крым
- Трамп решил вынести сор из избы, чтобы спасти себя и республиканцев
- Закон о нацизме: Польша по-разному уколола Украину и Израиль
-
Сванидзе и Шевченко подрались из-за Сталина
- Песков о кайфе, удаче и красных штанах
- "Это вам за пацанов!": последние слова летчика-героя
-
Обнищавшая Дана Борисова пытается продать свое элитное жилье
- Учительница Путина завещала свою квартиру России
- Что делать, если в доме обнаружена незаконная перепланировка
- Еще ниже: до каких значений опустятся ипотечные ставки в 2018-м
- 10 миллионов: что можно купить на Мальте, продав двушку в Москве
-
"Яндекс" нашел на Павелецкой площади неизвестный водоем
- Красноярскому авиадебоширу грозит уголовное дело
- Снег в Москве убирают круглосуточно
- Фрески на "Киевской" стали причиной ожесточенных споров
- В Подмосковье жильцам пытаются сдать квартиры без отопления
- Дворы у метро "Ховрино" превратились в стихийную парковку
-
Дагестанское дело: кто виноват
- Российских олимпийцев встречали "Катюшей"
- Как снять наличные в кассах
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Секретов больше нет: изображения и видео с Samsung Galaxy S9
- Илон Маск сдержал обещание открыть продажи огнемета
- iPhone X поставил рекорд, но не оправдал надежд. В Apple уже готовят замену
- Российские власти вычислят майнеров и обложат налогом
-
Почему стресс заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- У мужчин, которые слушают рок, больше тестостерона
- Холестерин ускоряет рост опухолей в 100 раз
- Забытый антибиотик поможет в борьбе с супербактериями
- Есть вопрос: безопасны ли сковородки с антипригарным покрытием
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
Во что поиграть в феврале?
- 10 реально бесплатных и качественных мобильных игр
- Custer's Revenge: Как Atari взбесила всех в 1982г.
- Стример выучил русский, попав в плен к нашим пиратам
- За прочтение книги – бонус в видеоигре
-
Небольшие дозы алкоголя очищают мозг от метаболического "мусора"
- Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки
- Простой анализ крови выявит белок, указывающий на деменцию
-
"Селфи" уже в кино: отзывы зрителей
- Новый вирус: найден способ вставить Николаса Кейджа в любой фильм
- Привет из 90-х: Ван Дамм возвращается в трейлере нового "Кикбоксера"
- "Мир Дикого Запада": что известно о втором сезоне
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Почему слезы горькие
- Страна Германия, а народ — немцы
- У растений обнаружилось сознание
- Раскрыта тайна видео с крысой, принимающей душ
- Ученые узнали, каких людей чаще кусают собаки
-
Блуд и страсти: история гламурного экс-священника потрясла Рунет
- Судьба Михаила Боярского: разглядеть в женщине самое лучшее могу только я
- Одиночество балагура: Вячеслав Гришечкин не может смириться со смертью жены
- Российскому силиконовому качку отрезали "руки-базуки". Фото
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
Ранее по теме
Коротко
С 1 мая МРОТ станет равен прожиточному минимуму
Авто.Вести.Ru
Выбор редакции
Экономика
Политика
Популярное видео
Недвижимость
Вести-Москва
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести.Медицина
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Моя Планета
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Big Falcon Rocket: Маск построит еще более тяжелый носитель
"Российский" вердикт CAS будет вынесен 8 февраля
Племянник Евкурова случайно застрелился из охотничьего ружья
10 самых процветающих стран мира
Ставропольский полпред найден застреленным
Нужна помощь: Катю Онгемах спасет операция на сердце
Цены на нефть: стоит ли ждать восстановления
Богатые оказались еще богаче: Трамп им поможет
Москвич одним ударом убил отказавшегося мыть его BMW сотрудника
Apple пообещала не тормозить iPhone 8 и iPhone X
СМИ: Samsung Galaxy S9 будет дороже предшественника
Работать при слабом освещении вредно для мозга
Путин прибыл в Красноярск
Собака совершила неумышленый поджог дома из-за блинов
Виталий Смирнов: МОК настроен восстановить ОКР
Собчак: НАТО не является угрозой для России
Правительство Эквадора продолжит защищать Ассанжа
Президент Польши подписал антибандеровский закон
Барбершоп в Краснодаре передумал принимать детей-инвалидов
СМИ: Apple анонсирует очередные новинки уже в марте
Консерватория приглашает на джазовый концерт
"Плюшевый монстр": реакция 7-летней девочки и взрослого
Вне конкуренции: "Движение вверх" - лидер уже пять недель
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере