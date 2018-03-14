Пытки в ЦРУ: сенат США изучит биографию кандидата на пост главы ведомства

Сенат США внимательно изучит биографию Джин Хаспел при рассмотрении ее кандидатуры на пост главы ЦРУ и потребует от нее заверений, что она не допустит использования пыток в работе агентства.

"Пытки заключенных в тюрьмах США в течение последнего десятилетия были одними из самых мрачных страниц в американской истории", — заявил на своем сайте глава комитета сената по вооруженным силам Джон Маккейн.

По его словам, Джин Хаспел должна разъяснить характер и масштабы ее участия в программе допросов ЦРУ, сообщает РИА Новости.

"После 11 сентября наше правительство растратило драгоценный моральный авторитет в бесполезной попытке осуществлять разведку посредством пыток", — признал Маккейн. Он напомнил, что в действующем американском законодательстве пытки запрещены, и сказал, что этот запрет должен отстаивать любой кандидат на должность директора ЦРУ.

В июне 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Джин Хаспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Поводом стало дело Абу Зубайды, которого более 80 раз пытали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, работу которой курировала Хаспел.

Вопрос о назначении Хаспел был поднят после решения президента США Дональда Трампа провести политическую рокировку: госсекретаря Рекса Тиллерсона меняют на нынешнего директора ЦРУ Майка Помпео.

Ряд правозащитных организаций призвали конгрессменов подойти к вопросу о назначении Хаспел очень серьезно. По некоторым данным, в свое время разведчица возглавляла секретную тюрьму ЦРУ в Таиланде, в которой американские военные применяли в качестве пытки имитацию утопления.