Турция: улицу у храма, где служил Николай Угодник, назовут в честь Андрея Карлова

В турецком городе Демре (византийские Миры Ликийские), улицу, на которой стоит храм, где служил знаменитый христианский святой Николай Мирликийский (Николай Угодник или Николай Чудотворец), назовут в честь посла РФ в Турции Андрея Карлова, церемония присвоения имени состоится на следующей неделе, передает РИА Новости.

Как известно, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

"Город Демре около Антальи является побратимом города Клинцы Брянской области, где прошло детство Андрея Геннадьевича. Он там не жил, но часто бывал у своих дедушки и бабушки. Они там похоронены. На следующей неделе имя Андрея Геннадьевича будет присвоено одной из улиц Демре", — сказала вдова дипломата Марина Карлова.

Вдова, ее сестра и другие родственники Карлова будет присутствовать на церемонии присвоения улице имени посла.

По словам Карловой, в это же время на недельный отдых в Демре прибудут около 50 детей из Клинцов — организацией их поездки занимается "Фонд Андрея Карлова".

"Фонд спонсируется турецкими бизнесменами, работающими как в Турции, так и в России. Удалось договориться с отелем о бесплатном проживании для детей. Клинцы входят в зону поражения Чернобыльской аварии, в связи с чем дети оттуда нуждаются в профилактическом отдыхе и лечении", — пояснила она.

Согласно воле трагически погибшего посла РФ в Анкаре, соглашение о побратимстве и сотрудничестве между муниципалитетом турецкого города Демре и администрацией города Клинцы Брянской области было подписано в провинции Анталья в декабре 2017 года.