Новый номер Time выйдет с Путиным в короне на обложке

Президент России Владимир Путин будет изображен на обложке номера американского еженедельника Time от 2 апреля. Пример обложки опубликован на сайте издания: российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове. Изображение сопровождается надписью "Восходящий царь" (Rising Tsar) — за основу, очевидно, взяли выражение "восходящая звезда" (rising star).

Одной из основных тем номера значится материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на вершине". У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, версия для стран Азии и версия для Тихоокеанского региона. Лицо российского президента появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Накануне на заседании Центризбиркома РФ глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы президента России 18 марта прошли свободно, конкурентно и прозрачно, напоминает РИА Новости. По ее словам, на жалобы по освещению кампании в СМИ ЦИК реагировал в рамках закона, не вторгаясь и не регулируя свободу СМИ, но пытаясь "обеспечить максимальное право наших кандидатов на равное освещение в кампании".

Центризбирком не прекращает работать над выявлением недостатков избирательной системы, отметила Памфилова, и заинтересован в этом, "чтобы вывести систему на еще более высокий уровень помощи и наблюдателей, и средств массовой информации".

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу "МИР" заявил, что полученный Путиным на выборах 18 марта уровень поддержки — "достаточно неожиданный". По словам Пескова, все в окружении президента знали, что уровень его поддержки среди населения очень высок, передает "Интерфакс".

"Но что он будет настолько высок, вряд ли кто-то мог предположить. Это, наверное, были самые смелые и самые оптимистичные сценарии у тех, кто пытался спрогнозировать итоги выборов", — сказал пресс-секретарь.

По его мнению, результат Путина на выборах — почти 77 процентов голосов — наилучшая оценка результатов работы действующего президента и его команды, проводимой президентом политики. Это "наивысшая степень выражения доверия той программе, которую озвучил президент России Путин в ходе предвыборной кампании, и это теперь большой груз ответственности", — отметил Песков.