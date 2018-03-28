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Отравление Скрипаля 21 минута назад

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28 марта 201812:51

Кремль своевременно ответит на высылку дипломатов

Александр Щербак/ТАСС

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В Кремле обещают своевременный ответ на высылку российских дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ожидать стоит своевременно. Все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации", — подчеркнул он.

Вместе с тем Песков отметил, что Россия остается открытой для взаимодействия со всеми странами, передает ТАСС. По его словам, наша страна готова развивать отношения на основе взаимной выгоды и взаимного уважения интересов.

"Там, где эти основные элементы будут совпадать, там будет продолжаться развитие отношений. Россия к этому готова", — сказал Песков.

4 марта в Лондоне был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон обвинил в этом Россию, не предъявив никаких доказательств. После этого из страны были высланы 23 российских дипломата.

Москва приняла ответные шаги, выслав аналогичное количество сотрудников британского посольства, закрыв генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и Британский совет.

Вслед за Лондоном 26 марта российских дипломатов решили выслать сразу несколько стран. Так, США отправят на родину 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персона нон грата). Также будет закрыто генконсульство в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия — по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды — по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному. Украину покинут 13 российских дипломатов. НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отозвали своих послов для консультаций.

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