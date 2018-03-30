В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британца

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Отравление Скрипаля 46 минут назад
В Минобороны РФ прокомментировали чудесное исцеление отравленного "Новичком" британцаЧитайте нас в Telegram
В истории отравления Скрипалей становится все больше странностей. Это отмечает глава лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко.
Отравления химическими веществами типа А234 или "Новичок" лечатся трудно, отметил российский военный эксперт. Чудесным излечением после отравления Рыбальченко назвал историю британского полицейского, осматривавшего скамейку, на которой нашли Сергея и Юлию Скрипалей.
"Непонятно, где и как он получил отравление, а главное — как смог так быстро восстановиться, если он, со слов госпожи Мэй, впал в кому", — цитирует "Интерфакс" интервью с Рыбальченко из "Известий".
При этом Рыбальченко подчеркнул, что для веществ типа А234 в принципе неэффективна антидотная терапия. Если антидот введен без необходимости, то он может навредить. В частности, может быть передозировка атропина. При этом российский военный эксперт подчеркнул, что в Англии массовый характер приобрели отравления фентанилом. Это синтетический наркотик, который сильнее героина. Его можно купить в аптеках. При отравлениях фентанилом полицейские вводят налоксон. Он входит в стандартный набор полицейской аптечки.
"Полицейские также могли не разобраться в ситуации и ввести налоксон, который применяют при передозировке наркотиков, — отмечает Рыбальченко. — Кстати, первые три дня после инцидента речь шла именно о фентаниле".
Игорь Рыбальченко добавил, что потерять сознание можно и от фосфорорганического нервнопаралитического вещества, и от неправильно подобранного антидота, и от фентанила.
Великобритания сообщила, что Юлия Скрипаль пришла в себя, находится в сознании, может говорить и самостоятельно есть и пить.
Военный эксперт Игорь Рыбальченко признался, что точные симптомы отравления "Новичком" в России неизвестны. По физическим свойствам А234 больше годится для террористов, чем для военных, предположил Рыбальченко.
"Его трудно превратить в газ или аэрозоль, чтобы накрыть большую площадь, зато легко можно перевезти через границу, например, в тюбике из-под зубной пасты. В советские времена не дошли до их изучения. Мы знаем только, что фосфорорганические соединения ингибируют фермент — холинэстеразу. При этом возможны миоз (сужение зрачков), судороги, слюноотделение. При смертельных дозах — паралич дыхания, прекращение сердечной деятельности. Однако англичане не предоставили описаний симптомов у пострадавших", — добавил представитель Минобороны России.
Что касается презентации премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которую она представила британским парламентариям, а затем то же самое было представлено британским посольством дипломатам иностранных государств, то эти слайды, по предположению Рыбальченко, взяты из какого-то учебника по гражданской обороне.
А234 — новое поколение отравляющих веществ, которое появилось после традиционных — зарина, зомана и так далее. Оно относится к классу фторфосфатов с различными заместителями. Название "Новичок" появилось после эмиграции советского химика Вила Мирзоянова в 1994 году в США. В России все научные программы по А234 прекращены.
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