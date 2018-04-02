Кремль: арест братьев Магомедовых - не одноразовая акция

Борьба с хищениями государственных средств в России ведется целенаправленно и системно – так в Кремле прокомментировали арест совладельцев группы "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

"Нет, это не какие-то одноразовые акции. В плане мониторинга использования бюджетных средств ведется очень жесткая, целенаправленная политика", — пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что виновность или невиновность тех, кто был задержан, определит суд.

Тверской суд Москвы вынес решение об аресте Зиявудина и Магомеда Магомедова, а также экс-главу компании "Интэкс", входящей в "Сумму", Артура Максидова 31 марта. Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств – 2,5 миллиарда рублей, а также в организации преступного сообщества. Свою вину арестованные не признают.

Состояние Зиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов, по данным на 2017 год он занимал 63-е место по версии журнала Forbs.