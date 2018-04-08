Захарова посоветовала британцам дать Скрипаль визу бесплатно

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1" порекомендовала Великобритании выдать Виктории Скрипаль визу бесплатно.

По словам Захаровой, если уж Сергей и Юлия Скрипаль месяц находились при смерти после отравления, то их родственница не должна была платить собственные деньги за возможность посещения.

По сведениям Захаровой, Виктория так и не дождалась официального ответа от британцев, отказали ли ей или неправильно оформили визу.

Виктория публично обратилась к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с просьбой пересмотреть отказ в возможности прилететь на остров.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом.