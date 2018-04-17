Демонстранты заблокировали центр Еревана

В Армении демонстранты протестуют против кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны и продолжают блокировать площадь Франции в центре столицы, которая связывает ряд ключевых улиц.

Они установили на площади палатки и дровяные печи. Для тех, кто проведет еще одну ночь на улице, организован пункт раздачи еды и напитков.

В центре города митингующие продолжают также блокировать пять ключевых перекрестков, передает агентство "Интерфакс"

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешиваются в ситуацию. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна, на котором располагается здание парламента, перекрыли усиленные наряды полиции.