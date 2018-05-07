"Кровавая Джина" хотела отказаться от должности главы ЦРУ из-за скандала с пытками

Джина Хаспел, известная как "Кровавая Джина" из-за причастности к пыткам заключенных, хотела отказаться от поста главы ЦРУ, однако в Белом доме ее переубедили. В настоящее время Хаспел является временно исполняющей обязанности руководителя ЦРУ. Она проработала в управлении 33 года, передает РИА Новости.

Хаспел была вызвана в Белый дом для того, чтобы обсудить предстоящее слушание по ее кандидатуре, которое состоится 9 мая в сенате. Речь шла о таких деталях, как участие Хаспел в допросах ЦРУ и ее причастность к пыткам подозреваемых в терроризме. Согласно одним документам по программе допросов, Хаспел поддерживала программу ЦРУ. Однако другие документы свидетельствуют, что она не была активным сторонником пыток, а программа была одобрена самим президентом.

Во время встречи Хаспел сказала, что ради того, чтобы избежать слушания в сенате, могущим причинить вред ее репутации и репутации управления, она хотела бы снять свою кандидатуру.

Представители Белого дома были "ошеломлены" ее позицией. После того, как Хаспел вернулась в свой офис, туда прибыли директор по вопросам законодательства Марк Шот и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Они заявили, что, несмотря на причастность к пыткам, они смогут утвердить Хаспел в должности. В итоге "Кровавая Джина" согласилась на сохранение своей кандидатуры. На этом также настаивал и президент Трамп.

Однако неизвестно, получит ли Хаспел одобрение конгресса. Некоторые конгрессмены выступают против Хаспел из-за программы пыток, и советники Трампа прямо указывают президенту, что ее кандидатура может быть отвергнута.

Когда Дональд Трамп предложил сделать Джину Хаспел главной ЦРУ, правозащитные организации призвали сенаторов изучить ее прошлое. Против нее выступили более ста отставных военных: они призвали сенат не одобрять кандидатуру Хаспел, если выяснится, что во время допросов она пытала людей.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Хаспел руководила тайной тюрьмой в Таиланде. Там пытками водой подвергались террористы Абд ар-Рахим ан-Насири и Абу Зубайда. Женщина лично руководила пытками.