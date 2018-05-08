Талибы захватили стратегический район Афганистана. Погибли десятки военных

Крупные боевые действия развернулись на северо-западе Афганистана в провинции Фарьяб. Здесь боевики движения "Талибан" (запрещено в России) захватили район Кулиен. В него входят 12 селений уезда Бильчараг. Бои были ожесточенными. В столкновении убиты, ранены или пленены 40 бойцов хезиши мардуми — местного ополчения — народной полиции.

Стратегически важный район Афганистана перешел под контроль талибов утром 8 мая, сообщает "Интерфакс".

7 мая в провинции Герат полицейский наряд был уничтожен боевиками-талибами, переодетыми в паранджи. Погибли трое представителей правопорядка. Активность талибов и прочих экстремистских группировок значительно повысилась, отмечают власти Афганистана. Только 7 мая прошло несколько спецопераций в 14 провинциях страны. В них уничтожены 59 боевиков, ранены около 30. Афганская авиация совершили 124 боевых вылета и разбомбила множество баз экстремистов, а также схроны с оружием и боеприпасами.

Помощник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал-майор Яхья Рахим Сафави заявил, что США переправляют в Афганистан боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) из Ирака и Сирии. Ранее в этом Вашингтон заподозрил глава генштаба Ирана Мохаммад Бакери. Схожую точку зрения высказывал также бывший глава минобороны Ирана Ахмад Вахи.