"Бодрому и свежему" Пирумову в суд вызвали скорую

Экс-замминистру российской культуры Григорию Пирумову стало плохо в суде. Он пожаловался на духоту. К нему вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Обвиняемого переместили на первый этаж здания суда, где в конвойном помещении он будет дожидаться прибытия врачей.

Бывший замминистра обвиняется в хищении 450 миллионов рублей при реконструкции Эрмитажа, напоминает РИА Новости.

"Пирумов бодр и свеж. Заболевания, которые у него имеются, характерны для мужчины в его возрасте. Что касается здоровья Пирумова, то на момент задержания он не находился в стационаре", — заявил следователь, ведущий его дело.

При этом он назвал возраст Пирумова "после 60", хотя бывшему замминистра сейчас только 55.

Виновным себя бывший заместитель Владимира Мединского не считает. Уголовное дело о мошенничестве при хищении не менее 450 миллионов рублей было возбуждено по материалам ФСБ России. Деньги выделялись на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж".

По версии следствия, замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо и фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников заключили госконтракт на строительство без реального намерения его выполнять.

В октябре Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор. Пирумов был приговорен к полутора годам колонии и отпущен в зале суда, так как уже отбыл этот срок в СИЗО, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей. Позже прокуратура обжаловала приговор. Пирумову увеличили штраф до миллиона рублей и лишили его медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.