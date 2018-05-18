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Новое правительство России 1 час назад

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18 мая 201816:54

Жириновский надеялся, что новых министров будет больше, а вице-премьер - всего один

Владимир Жириновский разочарован составом нового российского правительства. Лидер ЛДПР признался, что ожидал большего обновления в кабинете министров и считает количество вице-премьеров в штатном расписании Белого дома излишним. Только 12 новых и 19 старых министров, удивился Жириновский. Ему хотелось бы обновления правительства на 70-80 процентов.

"Слишком много вице-премьеров. Должен быть только один. Остальные — только дублируют функции", — подчеркнул Владимир Вольфович в интервью телеканалу "Россия 24".

Рядовые министры подчиняются сразу и вице-премьеру, и премьеру, и администрации президента, отметил Жириновский и задал несколько неудобных вопросов: "Как им работать? Зачем, например, сразу два куратора Дальнего Востока?"

ЛДПР в новое правительство Медведева предлагало своих представителей. Именно из этого расчета ЛДПР проголосовало за Дмитрия Медведева в Думе. Либерал-демократы предложили сразу шесть кандидатур. Жириновский хотел видеть в правительстве на посту министра труда вместо Максима Топилина представителя своей партии, губернатора Смоленской области Алексея Островского. А депутат Михаил Дегтярев мог бы возглавить агентство по туризму, если оно напрямую было бы подчинено правительству.

Жириновский также считает, что министр иностранных дел Сергей Лавров мог бы уступить место молодому дипломату — скажем, заму постпреда России в Совбезе ООН Владимиру Сафронкову. Сафронков показал, что такое жесткая дипломатия. По мнению Жириновского, именно такая дипломатия сейчас и нужна России.

Свою позицию по составу нового правительства высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что вошедшие в состав финансово-экономического блока нового правительства не предлагают ничего нового для развития экономики России.

"Они не предлагает ничего нового для развития экономики и наполнения бюджета. Бюджет 15 триллионов рублей, как сейчас, — это бюджет стагнации и дальнейшего ослабления страны", — заявил Геннадий Зюганов.

А вот сохранение постов за главами МИД Сергеем Лавровым, Минобороны Сергеем Шойгу и МВД Владимиром Колокольцевым Зюганов оценил положительно.

"Это опытные люди, которые знают ситуацию, которые не раз отчитывались в Думе, которые уверенно проводят политику страны по укреплению ее международной позиции и безопасности", — подчеркнул лидер КПРФ.

Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства 18 мая на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Сочи.

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