Серия взрывов произошла на горящем в Перми заводе "Нефтехимик"

Цистерны с нефтяным растворителем загорелись и взорвались на химическом предприятии в Перми, в итоге полыхающее горючее разлилось на площади около 400 квадратным метров. Очевидец снял на видео серию громких хлопков на территории завода "Нефтехимик".

Огонь на Щигровской улице вспыхнул около 11 утра по местному времени (9 часов по Москве), на место прибыли 26 машин и 70 спасателей, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Опасность представляло и то обстоятельство, что "Нефтехимик" расположен рядом с пороховым заводом.

"После пожара на резервуаре объемом восемь кубометров произошел разлив растворителя с последующим возгоранием на площади 400 квадратных метров", — сообщи л РИА Новости представитель экстренных служб региона.

На записях с места слышна серия взрывов и виден огненный столб, поднимающийся на несколько десятков метров в небо. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время пожар удалось локализовать.