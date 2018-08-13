В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве российского посла

В Турции арестован еще один фигурант дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщают местные СМИ, речь о жене одного из соратников убийцы дипломата Айше Согут. Она ранее уже была задержана по подозрению в причастности к организации покушения на российского посла, однако после допроса ее отпустили под судебный контроль.

Карлов был смертельно ранен 19 декабря 2016го на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший – полицейский Мевлют Алтынташ был ликвидирован. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт. В СКР возбуждено уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

На данный момент по делу Карлова арестованы 10 человек.