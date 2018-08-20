Суд оставил под стражей трех сестер Хачатурян

Мосгорсуд в понедельник признал законным арест трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Таким образом, жалоба защиты осталась без удовлетворения. Под арестом они останутся до 28 сентября.

Как сообщает ТАСС, на заседании суда Крестина Хачатурян, что раскаивается в содеянном.

"При совершении преступления мы с сестрами сами вызвали полицию. Я раскаиваюсь в содеянном", — сказала она.

Кроме того, прокурор на заседании сообщила, что в деле есть сведения о сексуальном насилии отца над дочками. По словам адвоката Алексея Паршина, следствие признало аморальные действия со стороны отца. Он уточнил, что "там не только аморальные действия, там было совершено преступление". Как передает РИА Новости, при этом прокурор попросил закрыть слушания из-за возможности раскрытия информации, "в том числе об интимной жизни обвиняемых и потерпевшего".

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля в доме на Алтуфьевском шоссе. Его дочерей — Ангелину, Крестину и Марию — задержали на следующий день. На допросе они признались в убийстве своего отца.

Девушки рассказали, что отец был тираном и превратил их жизнь в ад — не пускал учиться, использовал как рабынь, запугивал оружием. Эту информацию подтвердили и соседи. По их словам, Михаил регулярно бил девочек и их мать. Кроме того, он торговал наркотиками.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства группой лиц по предварительному сговору или в составе организованной группы. Сестрам Хачатурян грозит пожизненное лишение свободы.