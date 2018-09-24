Третий виток кризиса власти в Молдавии

Политическое противостояние президента страны Игоря Додона с правительством Молдавии вновь вылилось во временное отстранение главы республики.

Утрата президентом полномочий – это лишь регламентированная возможность для его политических противников протащить во власть те кандидатуры, которые президента не устраивают категорически.

В противостояние который раз оказывается вовлечён Конституционный суд, занимающий позицию не на основе справедливости и законности, а на основе идеологической близости к противникам Додона. Именно так трактует положение дел сам президент.

Об этом Додон написал на своей странице в facebook, подробно объяснив причину вновь обострившегося конфликта.

"Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", — пояснил Додон.

На этот раз камнем преткновения стали кандидатуры двух министров, на утверждении которых настаивает премьер Павел Филип. Додон не впервые, фактически накладывает вето на премьерских ставленников.

Ну а глава правительства, за которым стоит парламентское большинство в виде Демократической партии Молдавии (ДПМ), обходит президентский запрет через процедуру временного отстранения главы государства.

Правда для такого манёвра требуется согласие суда.

Однако, так как президента считают излишне ориентированным на Восток, то есть на Россию, а правительственные силы стремятся на Запад, а проще говоря нацелены на максимальную интеграцию с Румынией, вплоть до присоединения к ней, то и Конституционному суду не трудно выносить свой вердикт, так как часть судей имеет румынское гражданство, что само по себе является нонсенсом, имея ввиду их место работы.

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд даёт «зеленый свет» их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", — написал Додон в соцсети.

Пару раз суд уже прибегал к временному отстранению президента от власти.

Первый раз это случилось в октябре прошлого года после двух неудачных попыток провести через президентское одобрение кандидатуру будущего министра обороны, предложенную Владимиром Плахотнюком — "серым кардиналом" стоящим за всеми действиями молдавского правительства.

В январе уже текущего года Конституционный суд еще раз произвёл такое отстранение для того, чтобы в правительстве появились ещё 5новых министров.

Сейчас речь идёт о назначении Николая Чубука министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а Сильвии Раду — министром здравоохранения, труда и социальной защиты.

По мнению Додона оба кандидата не подходят для этих должностей. Раду не имеет опыта и знаний для того чтобы занимать пост обычного госслужащего, а даже не министра, а у Чубука в прошлом присутствуют уголовные провинности, за которые вовсе не следует назначать человека на пост министра, считает президент Молдавии.

Однако противники Додона всеми силами пытаются не только расставить своих людей на ключевые министерские посты, но и максимально оттягивают срок парламентских выборов, чтобы успеть переломить общественные настроения.

В настоящее время большинство голосов жителей республики на стороне Игоря Додона и назначенные на 24 февраля 2019 года не сулят ДПМ особых успехов.