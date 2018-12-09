Тема:
Отравление Скрипалей 1 час назад
Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей
Британская сторона не идет навстречу в расследовании дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, уничтожает улики, то есть дело превратилось в фарс, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Однако только в совместном расследовании можно установить истину, заявил Нарышкин в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
Кроме того, российская сторона сразу предложила свою помощь.
Ранее официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ситуация по делу Скрипалей с мертвой точки совершенно не сдвинулась, а процесс этот стал политизированным.
4 марта Скрипали были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом, в разработке которого Лондон обвинил Москву и на этом основании установил причастность Кремля к инциденту. Российские власти эти обвинения с негодованием отвергли.
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