Собачников обязали убирать фекалии своих питомцев

Закон об ответственном обращении с животными приняли депутаты Госдумы в третьем и окончательном чтении на последнем заседании нижней палаты российского парламента в 2018 году. Закон запрещает держать дома диких животных, а также обязывает владельцев при выгуле собак убирать за ними экскременты, отмечает "Интерфакс".

Один из авторов закона депутат Владимир Бурматов заявил, что недопустимы ситуации, когда в Москве в районе Проспекта Мира ловят пуму, на помойках находят крокодилов или экзотических ядовитых змей, или когда сбежавший от хозяина в Пензе медведь задрал соседа. Эти сообщения стали почти ежедневными новостями, добавил он.

"Это необходимо прекращать", — добавил депутат от "Единой России" Бурматов.

Перед вторым чтением по принятому закону было проведено более сотни совещаний, рассмотрено 300 поправок. Новый закон направлен на укрепление нравственности, соблюдение принципов гуманности, а также на защиту животных. Кроме того, уборка за питомцами отходов их жизнедеятельности – это обеспечение безопасности и законных интересов других граждан.

При этом закон запрещает выгул собак на территориях, где это запрещено органами местного самоуправления, например, на детских площадках. Депутат Владимир Бурматов особо подчеркнул, что закон вводит правила для выгула собак, в том числе потенциально опасных пород. Их выгул должен осуществляться в наморднике, с ободком или ошейником.

"Это поможет предотвратить ситуации, когда собаки нападают на детей, когда бойцовых собак выгуливают на детских площадках", — подчеркнул депутат Думы от Челябинской области.

В основу принятого Думой закона заложены принципы запрета жестокого обращения с животными. По его словам, принятия этого закона общество ждало восемь лет. У Госдумы зоозащитники проводили пикеты, а однажды даже перед зданием Думы на Охотном ряду объявили голодовку.