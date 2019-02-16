Скончался политик, бизнесмен и ведущий Михаил Юрьев

В пятницу, 15 февраля, на 60 году жизни скончался бывший заместитель председателя Государственной думы, ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Юрьев. Эта информация появилась в сообщении на сайте "Комсомольской правды".

Как отмечает издание, в последние месяцы Михаил Юрьев тяжело болел.

В период с 1995 по 1999 годы Михаил Зиновьевич Юрьев являлся депутатом Государственной думы второго созыва, членом фракции "Яблоко", сообщает РИА Новости. С 1996 года он был заместителем председателя Государственной думы. С 2017 года вместе с журналистом Михаилом Леонтьевым на радио "Комсомольская правда" вел программу "Главтема".

О месте и дате прощания с Михаилом Юрьевым будет сообщено позднее.