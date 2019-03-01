В Солсбери русские и китайцы интересуются экскурсиями по "местам Скрипалей"

Российские и китайские туристы обращаются в туристические компании с просьбой организовать им экскурсии по "местам Скрипалей" в Солсбери, рассказали в туристическом центре этого британского города.

Как сообщают РИА Новости, в турцентр британского города несколько раз присылали запросы компании, заявляя, что со стороны российских и китайских туристов есть спрос на посещение мест, связанных со Скрипалями.

"Где была скамейка, на которой их нашли, где они ели и так далее. Но мы ответили, что это не то, что способно помочь городу, не то, чего бы мы хотели, и это не те вещи, которые мы хотели бы увековечивать", — отметил специалист городского туристического центра.

По его словам, руководство города пытается вернуть городу ту репутацию, которая у него была, так как сейчас туристический поток сократился примерно на 27%; в 2018 году его посетили примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы.

В сентябре 2018 года сообщалось, что власти Солсбери наняли консультантов, чтобы изменить имидж города. В первую очередь, чтобы муниципалитет перестал ассоциироваться с нервнопаралитическим веществом и международным скандалом.

В октябре того же года в Солсбери прошел концерт русской классической музыки под названием From Russia with Love ("Из России с любовью"). В программе концерта были заявлены фрагменты из "Лебединого озера" и "Ромео и Джульетты" Чайковского, "Ночи на лысой горе" Мусоргского, "Тарантелла" Бородина, прелюдии Рахманинова.

В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за государственную измену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал со взаимной высылкой дипломатов​​​. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Все, что связано с инцидентом в Солсбери, окутано тайной. Новостей о ходе расследования от Скотланд-Ярда нет. Официальную информацию подменили утечками на страницах английских газет. Журналисты ссылаются на анонимные источники в британских спецслужбах. Одна из последних "анонимок" появилась в газете The Sunday Times, которая сообщила о том, что здоровье Сергея Скрипаля ухудшается.