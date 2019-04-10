ПАСЕ: Какова цена европейской глупости

Россия может быть полностью восстановлена в своих правах в ПАСЕ, считает российский политолог Сергей Марков. Об этом он заявил в прямом эфире программы "60 минут" из Страсбурга, где проходит текущее заседание Совета Европы.

Политолог рассказал, что в ПАСЕ подготовлен доклад о политической миссии Совета Европы. Главная мысль этого доклада о том, что нужно перестать ссориться и начать консолидироваться вокруг единых целей.

"Если данная резолюция получит большинство, вслед за ней будут приняты уже конкретные резолюции, согласно которым никто не может быть лишен права голоса, а значит, России должны быть полностью возвращены права. Это была бы большая победа российской делегации", — выразил надежду Марков.

Он напомнил, что по данному вопросу Россия занимает жесткую позицию:

"Мы должны получить ровно такие же права, которые имеют остальные члены ПАСЕ. Тогда вернемся на площадку".

Марков отметил, что Британия и Украина попытались сбить резолюцию, предложив соответствующие поправки. Однако все они были отвергнуты политическим комитетом ПАСЕ.

Предполагается, что большинство в итоге последует рекомендациям комитета, и последует позор в отношении тех, кто пытается третировать Россию", — сказал политолог.

"За всем этим стоит большая игра. Она состоит в европейской глупости, которая была совершена около пяти лет назад, когда поверили неонацистскому режиму и лишили Россию права голоса. И теперь эта глупость, как раковая опухоль, дает метастазы и может вообще ликвидировать Совет Европы", — полагает Марков.

Поэтому в ПАСЕ понимают, что лишаться России невыгодно как экономически, так и политически.