Первую подлодку-носитель "Посейдона" спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон". АПЛ названа в честь города Белгород, сообщает телеканал "Россия 24".

Достраивать подлодку будут уже у причала. Швартовые испытания и тестирование ядерного реактора запланированы на 2019 год. В состав флота субмарина может войти уже в 2020 году, а "Посейдон" встанет на вооружение примерно в 2021 году.

Владимир Путин наблюдал за спуском "Белгорода" из Санкт-Петербурга, где он посещал другой судостроительный завод – "Северная верфь". Глава государства заявил, что новая подлодка и беспилотник особенно важны для укрепления отечественного флота и защиты морских рубежей России.

Также Владимир Путин уточнил, что с 2012 года российские ВМС получили более 80 боевых кораблей: например, 3 стратегических подлодки, 7 многоцелевых субмарин, 21 надводный корабль.

Впервые о подводном беспилотном комплексе "Посейдон" рассказал Владимир Путин во время Обращения к Федеральному Собранию в марте 2018 года. Судя по информации из открытых источников, мощность ядерного заряда для подводного робота "Посейдон" может достичь двух мегатонн. Дрон способен двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час.