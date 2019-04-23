ЦИК Украины сосчитал все протоколы: разница между Зеленским и Порошенко - 9 миллионов

Итоги обработки 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий опубликовал ЦИК Украины. Победитель второго тура Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а Петр Порошенко – 24,45%. Разница составляет почти 50%. В абсолютных цифрах – за нового президента Украины проголосовали более 13,5 миллиона избирателей, тогда как действующий набрал голоса более 4,5 миллиона человек.

В первом туре 31 марта Зеленский опережал Порошенко почти вдвое: 30,24% против 15,95% голосов, напоминает ТАСС. Второй тур выборов главы украинского государства прошел 21 апреля. При этом инаугурация нового президента должна пройти не позднее 31 мая.

Штаб Зеленского поблагодарил избирателей, всех и каждого, за голосование во втором туре выборов. В ЦИК Украины подсчитали, что своей победой Зеленский обязан голосам 13541530 украинцев.

2,31% протоколов во втором туре были признаны недействительными.

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой. В телефонном разговоре она заверила, что будет поддерживать реформы на Украине, а также право страны на территориальную целостность и независимость.

Губернатор Тернопольской области Степан Барна пообещал уйти в отставку после инаугурации Зеленского. О сложении полномочий объявили уже руководители Николаевской области Алексей Савченко, Львовской области Олег Синютка и Закарпатской области Геннадий Москаль.

Между двумя турами голосования подал прошение об отставке глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев, а одесского губернатора Максима Степанова своим указом снял Петр Порошенко.