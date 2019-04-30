Порошенко поздравил Зеленского и договорился о встрече

Два президента Украины — уходящий и избранный — поговорили по телефону. Избранному президентом Владимиру Зеленскому позвонил действующий глава украинского государства Петр Порошенко. Он поздравил преемника с итогами выборов. Порошенко и Зеленский договорились в ближайшее время встретиться. "Соперничество на выборах осталось в прошлом", — пояснил Порошенко.

Порошенко позвонил Зеленскому после того, как Центризбирком Украины объявил официальные итоги выборов, поясняет РИА Новости. Во втором туре Зеленский получил голоса 73,22% избирателей. 24,45% украинцев проголосовали за Порошенко.

Свои последние дни на президентском посту Петр Порошенко намерен посвятить ужесточению санкций в отношении России.

"Сейчас мы должны продемонстрировать всем нашим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины", — написал Порошенко в своем Facebook.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после начала на Украине так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе. При этом Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутриукраинские дела. В январе 2015 года депутаты Рады заявили, что считают Россию государством-агрессором. Москва обвинения отвергает, заявляя в своей заинтересованности тем, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Он объяснил свое решение гуманитарными соображениями. Российские паспорта дадут возможность жителям Донбасса перемещаться и выезжать за пределы региона.

С 2014 года российское гражданство получили 360 тысяч украинцев. А с 2016 года в России временное убежище получили 460 тысяч граждан Украины.