Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил "Интерфаксу" адвокат старшей из девушек – Крестины – Алексей Липцер.

Изменился мотив совершения преступления, теперь это "результат противоправных насильственных действий со стороны отца", пояснил адвокат. Он добавил, что в рамках квалификации дела, которая не изменилась, сестры вину не признают.

Предварительное расследование закончится на следующей неделе, после этого стороны приступят к ознакомлению в материалами.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественным колото-резаными ранами было обнаружено в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в июле прошлого года. По подозрений в убийстве были задержаны дочери мужчины: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария.

В сентябре 2018 года суд освободил сестер из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет на определенные действия.

Родственники и близкие сестер рассказывали, что убитый отец был деспотом и тираном, а также насиловал девушек.