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27 июня 201908:57 Варвара Невская

Первый шаг к диалогу с Европой: Россия вернулась в ПАСЕ

Трехдневное противостояние в Страсбурге завершилось в пользу Москвы: Россия после пяти лет перерыва вернулась в Парламентскую ассамблею совета Европы.

Этот проект резолюции, призванный оспорить полномочия российской делегации, был тщательно составлен представителями Украины, Грузии, Польши и Великобритании. Состоящий чуть более чем полностью из голословных обвинений он не произвел нужного эффекта. Россия в ПАСЕ.


Назвать это победой сложно, ведь и не воевал никто. Разве что абсурд со здравым смыслом.

"Мы вернулись в ПАСЕ с сохранением всех законных прав российской делегации, — подчеркнул глава российской делегации Петр Толстой. – Это первый шаг к тому равноправному диалогу о проблемах, стоящих перед Европой, которые невозможно решить без России".

Несмотря на то, что под авторством непринятой резолюции стоят в том числе подписи представителей Великобритании, не все британские делегаты поддержали документ.

"Нельзя ограничивать действия докладчиков, когда они хотят сказать что-то, — сказал делегат от Великобритании Мартин Витфелд. – Друзья заслуживают доверия. Друзьям надо прощать ошибки. Тем, кто хотели бы стать друзьями, нужно время, чтобы двигаться вперед открыто и гласно".

В том, что дебаты будут сложными, сомнений не было, а потому к ним были готовы. Спустя три года отсутствия в ПАСЕ российская делегация впервые выступила перед Ассамблеей.

"Наше присутствие здесь сегодня – это, если хотите, протянутая рука со стороны России Европ, и в данном случае Парламентская ассамблея совета Европы. Ели вы готовы принять эту руку и дальше обсуждать существенные проблемы вместе, мы здесь. Если вы отвергните эту руку, мы уйдем. Но никогда и ни у кого не возникнет права давать уроки России", — заявил Толстой.

Вернуться не ради престижа или желания получить чье-либо одобрение, а чтобы прекратить поток лжи и фальсификаций в адрес России. Позиция делегации была конкретной и жесткой: Евросоюз либо действует сообща с самым большим государством Европы, либо останется наедине с собой.

"Мы, конечно, находимся в очень непростой ситуации. Но сегодня агрессивное меньшинство потерпело сокрушительное поражение", — подчеркнул замглавы делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий.

Неприкрытая агрессия, крики и оскорбления. Свои ключевым принципам введения диалога украинская делегация не изменила и в этот раз. Из-за невозможности как-либо изменить ситуацию Украина совершает очередной демарш и теперь, если верить заявлениям, насовсем покидает ПАСЕ.

"Накопилось очень много недопонимания, политической желчи. Она была замкнута на себя, как в помещении, которое долго не проветривалось. Но в итоге все-таки нормальные ветры — и политические, и климатические — начали проникать в здание. И в конце концов большинство переломило ход", — заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

Но это лишь первые шаги, вся основная работа впереди. С возвращением делегации риторика в ПАСЕ изменится: привыкшим спрашивать с России теперь и самим придется отвечать на вопросы.

"Это возврат наших полномочий, но победа будет тогда, когда мы спросим о нарушении прав человека, о гибели мирных граждан и детей на Донбассе", — указал председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Восстановив свои полномочия, российская делегация успела принять участие в выборах генерального секретаря СЕ. По результатам тайного голосования пост генсека займет Мария Пейчинович-Бурич, ныне вице-премьер и глава МИД Хорватии. К выполнению своих обязанностей она приступит уже на следующей осенней сессии ПАСЕ, в которой теперь обязательно примут участие и наши делегаты.

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