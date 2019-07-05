Есть шанс сохранить руку: подробности избиения семилетней девочки

Жестоко избитая в Ингушетии 7-летняя девочка сегодня вечером будет в сопровождении реаниматологов доставлена на лечение в Москву.

"Сейчас ведутся консультации с московскими докторами. Есть шанс сохранить ребенку руку, потому что первоначально был прогноз об ампутации", — рассказала РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Ребенок с тяжелыми травмами был доставлен в одну из республиканских больниц 4 июля. На ее теле врачи обнаружили множественные ссадины, синяки, открытый перелом кисти. Медики провели срочную операцию по восстановлению кровообращения в руке, благодаря чему конечность удалось сохранить.

По подозрению в нанесении побоев задержана тетя ребенка. Где сейчас находятся родители ребенка, неизвестно. Их ищут. По данным следователей, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.

У родных детей женщины побоев и травм не нашли, однако власти ингушского города Сунжа приняли решение изъять их из семьи.

"Двое несовершеннолетних детей в настоящий момент изъяты из семьи, органы опеки и попечительства определяют их в реабилитационный центр, где детям будут созданы все необходимые условия", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе горадминистрации.

Известно, что тетя пострадавшей девочки раньше уже имела судимость по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью.

"Непонятно, каким образом и на каком основании девочка находилась рядом с судимым человеком. Сейчас возбуждено уголовное дело, мы обратились в СК и прокуратуру, чтобы проверить всю цепочку бездействия в отношении ребенка", — отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

С кем будет жить девочка после лечения, пока неизвестно.