Дело сестер Хачатурян: отец девушек пока не обвинен в истязаниях и принуждении к сексу

В действиях отца сестер Хачатурян следствие усмотрело истязания и сексуальное насилие. Материалы в отношении 57-летнего мужчины, убитого дочерьми, выведены из их дела. Однако пока уголовное дело в отношении убитого не возбуждено.

Следствие квалифицировало действия Хачатуряна по статьям 117, 132, 133 Уголовного кодекса России ("Истязания", "Насильственные действия сексуального характера", "Понуждения к действиям сексуального характера"). Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено на этаже многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года, напоминает "Интерфакс".

По подозрению в убийстве отца были задержаны три его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария. Сестер обвинили в убийстве группой лиц по предварительному сговору в соответствие с пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России.

Мотивом преступления стали, по мнению обвинения, стали многолетние издевательства отца, применявшего к дочерям физическое и сексуальное насилие. По словам обвиняемых, отец издевался над ними, бил, оскорблял, не отпускал в школу. Брата девочек, якобы, в 14 лет выгнал из дома.

Младшая из девушек в момент убийства отца не отдавала отчет своим действиям. Старших сестер экспертиза признала вменяемыми. Свою вину сестры не признают. Адвокаты обвиняемых настаивают на прекращении их уголовного преследования.

В июне 2019 года сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции. Изменился мотив совершения преступления, теперь это "результат противоправных насильственных действий со стороны отца".