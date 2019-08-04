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Россия и ПАСЕ 41 минута назад

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4 августа 201903:53

Попытка Украины "ткнуть носом" ПАСЕ членскими взносами России обернулась очередным конфузом

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Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба в беседе с журналисткой сообщил, что Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.

Ранее Киев заплатил 400 тысяч долларов, что больше необходимого, чтобы своим примером показать другим странам, что ПАСЕ выживет без российских взносов.

На вопрос журналистки, почему ни одно государство не поддержало такое решение, Кулеба ответил, что это целенаправленная политика нынешнего генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда, который намеренно блокирует украинские инициативы, чтобы никто не мог их поддержать.

Кулеба уверен, что жесткая позиция генсека заставляет страны менять свое мнение по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

Украинский постпред не мог обойти тему упреков в адрес Киева в том, что Украина постоянно что-то просит в ПАСЕ и никогда сама ничего не дает.

Кулеба в очередной раз подчеркнул, что эта инициатива и была тем самым беспрецедентным шагом, чтобы показать серьезность намерений и позиции Украины.

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