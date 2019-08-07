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7 августа 201910:42

Остроумова: Гафт в больнице, все хлопочут, я рядом

По данным СМИ, у 83-летнего известного артиста Валентина Гафта случился инсульт. Супруга актера Ольга Остроумова подтвердила "Интерфаксу", что в настоящее время он проходит лечение в одной из московских больниц, однако диагноз уточнять не стала.

"Он в больнице, врачи внимательные, вокруг него все хлопочут. Состояние удовлетворительное, я рядом", — сообщила Остроумова, добавив, что госпитализировали Гафта еще неделю назад.

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. Сотрудничал с Московским драматическим театром, Театром имени Моссовета, "Ленкомом", Театром сатиры, "Современником".

В кино слава пришла к Гафту после его участия в картинах режиссера Эльдара Рязанова "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Забытая мелодия для флейты". Также зрители высоко оценили его роли в фильмах "Небеса обетованные" и "Старые клячи".

В 1984 году получил звание Народного артиста РСФСР. Является кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени (2005 год) и II степени (2011 год).

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