Выборы в Раду: Медведев поздравил Медведчука

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил лидера украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с весомым результатом на выборах в Верховную раду Украины. В телеграмме российский премьер отметил: доверие, оказанное партии избирателями, говорит о том, что значительное число украинских граждан выступает за восстановление дружественных отношений с Россией.

Окончательные итоги голосования обнародовали 7 августа. "Оппозиционная платформа - За жизнь" заняла второе место и получила 37 из 450 мест в парламенте, передает телеканал "Россия 24".