Сваренные в микроволновке яйца выбили британке глаз

В Великобритании девушка лишилась глаза из-за яиц, приготовленных в микроволновой печи.

22-летняя Бетани Россер нашла инструкцию в интернете, как сварить яйца в микроволновке. Автор инструкции уверял, что для того, чтобы скорлупа не взорвалась, нужно добавить в воду соль. Девушка так и сделала. Но когда она достала яйца из печки и решила проверить готовы они или нет, скорлупа неожиданно взорвалась и горячее содержимое яиц брызнуло девушке в глаз.

Бетани доставили в больницу сильнейшими ожогами лица. "Это было ужасно, я была в агонии. Я чувствовала, как моя кожа горит", — рассказывает девушка. Она ослепла на один глаз, и врач не уверены, что ей удастся восстановить зрение.

Как пишет газета The Sun, девушка знала, что это опасно. По ее словам, яйца взрывались у ее двоюродной сестры и друга. Но в обоих случаях это происходило в микроволновке. Самой Бетани повезло меньше. Теперь она надеется, что инцидент с ней станет уроком для других людей, и больше никто не будет пытаться готовить яйца в микроволновке.