Допрос предполагаемого убийцы девочки в Саратове сняли на видео

Задержанный по подозрению в убийстве девятилетней Елизаветы из Саратова признался, что узнал ее имя только из ориентировок, которые появились на каждом столбе в городе. К тому моменту девочка была мертва, а ее тело злоумышленник спрятал в заброшенном гараже, из-за которого и произошла трагедия. СКР обнародовал фрагмент допроса предполагаемого убийцы.

Судимый за кражи, разбой и насильственные действия сексуального характера, 35-летний Михаил Т. признался в содеянном. Свои действия он объяснил опасением оказаться на скамье подсудимых за самовольный захват чужого помещения. Дело в том, что подозреваемый занял заброшенный гараж, обустроив его под свои нужды. Днем 9 октября проходившая мимо школьница поинтересовалась у мужчины, а его ли это строение, этот вопрос и стал для нее роковым. Михаил затащил девочку внутрь и задушил, а тело спрятал в подполе.

На протяжении почти двух суток ее искали около 2 тысяч волонтеров. Когда известие о поимке предполагаемого убийцы разнеслась по городу, люди устремились к отделу полиции и гаражам с требованием выдать им задержанного. От линчевания Михаила спасли бойцы Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". По предварительным данным, речь об изнасиловании не идет.