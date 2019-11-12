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12 ноября 201916:25

Большое кинопутешествие: анонсированы 16 самых ожидаемых премьер 2020 года

filmpro.ru

Анонс 16 самых ожидаемых премьер российских картин 2020 года представляет сайт "ФильмПро". Большое кинопутешествие стартует в первый же день нового года. Зрителей ждет премьера новых фильмов — байопика о знаменитом советском футболисте, фантастический фильм об игре в космобол, героическая драма об аварии в Чернобыле, а также продолжения кассовых хитов: "Лёд 2", "Последний богатырь. Корень зла" и "Вторжение".

"Вторжение начнется 1 января. Вряд ли земляне, включая влиятельного отца-полковника, ему обрадуются. Но благородный инопланетянин Хэкон, воплощенный Риналем Мухаметововым, обязан вернуться к своей Юле из Чертанова (Ирина Старшенбаум). Федор Бондарчук гарантирует драматичный сюжет и не уступающие голливудским боевикам динамичные спецэффекты. При этом "Вторжение" будет интересно смотреть и тем, кто не знаком с "Притяжением". Это не столько продолжение блокбастера, сколько отдельный фильм.

Чем дальше, тем глубже в темный лес. Новый хоррор: с 16 января 2020 года вообще начнется "Кошмар темного леса". Сказками о Бабе Яге вдохновился режиссер фильмов ужасов "Русалка" и "Невеста" Святослав Подгаевский. Фильм повествует о молодой семье, переехавшей в новый дом. Родители нанимают няню для своей новорожденной дочки. Но старший сын Егор неожиданно заявляет родителям: с няней что-то не так!

На слово ребенку никто не верит. Родители устанавливают в доме камеру, которая ничего необычного не записала. Но проходит еще немного времени, и девочка пропадает вместе с няней, а родители даже не помнят, что у них была дочь. Егор с друзьями направляется на поиски сестры-младенца. Смотрите новый фильм "Яга. Кошмар тёмного леса".

30 января зрители впадут в "Кому". Это масштабный фантастический триллер о молодом архитекторе, попавшем в загадочную аварию. Он приходит в себя в странном мире, который был создан сознаниями других людей, оказавшихся в том же состоянии. Чтобы вернуться в реальность архитектору предстоит понять, что такое кома на самом деле. Главному герою придется понять, по каким законам существует это пространство, найти смысл своего существования и выжить в губительном лабиринте чужих воспоминаний. Продюсером и режиссером проекта выступил Никита Аргунов. Он сам занимался разработкой компьютерной графики для многих отечественных кинокартин. Создание внутреннего мира фильма потребовало гораздо больше времени, чем предполагалось. Картина находилась в разработке несколько лет. Наконец, результат выходит на большой экран.

Романтику Дня всех влюбленных поддержит следующие две киноновинки – "Серебряные коньки" и "Лед 2".

Волшебная история о любви и мечте в живых декорациях заснеженного Петербурга XIX столетия разворачивается под Рождество. А под Рождество всегда случаются чудеса: озорная богиня судьбы сводит вместе юношу, который развозит на коньках пироги, и девушку из высшего общества. Большая часть действия происходит на льду скованных морозом рек и каналов города на Неве.

Для красивой подачи традиционного зимнего развлечения, каким является катание на коньках, лед был укреплен, подсвечен, на нем были выстроены разнообразные катки и новогодние ярмарки. Красивым фоном для картины послужили старинные фасады и интерьеры дворцов Великих князей и Михайловского замка. Режиссером "Серебряных коньков" выступил Михаил Локшин. За плечами этого кинодебютанта стоят продюсеры "Движения вверх" и "Легенды о Коловрате". В приключенческой мелодраме на льду играют настоящие звезды: Алексей Гуськов, Юрий Колокольников и Кирилл Зайцев. В главных ролях — молодые актеры Федор Федотов и Софья Присс.

 

Жоре Крыжовникову выпало счастье снимать вторую часть романтической мелодрамы о любви фигуристки Нади и честного хоккеиста Саши. Звездная пара решила завести ребенка. Что из этого получится, уже знает сценарист Андрей Золотарев. Он уже писал сценарии для комедии "Горько!" и сериала "Звоните, ДиКаприо". В главных ролях вновь Аглая Тарасова и Александр Петров, а Мария Аронова вернулась к образу тренера по фигурному катанию, всегда готовому сесть на шпагат для примера. Съемки фильма "Лёд 2" проходили в том числе и на Байкале. В 2018 году спортивная сказка "Лёд" имела оглушительный успех в российском прокате. При бюджете в 150 миллионов рублей картина собрала в прокате полтора миллиарда. Создатели сиквела сделали все, чтобы продолжение понравилось еще большему числу зрителей.

 

"Фея" придет на большой экран 26 марта. Эта картина о виртуальных мирах с Константином Хабенским в главной роли тематически связана с предыдущими работами Анны Меликян "Русалка" и "Звезда". "Фея" — своего рода завершение авторской трилогии режиссера, удивительно легких, слегка грустных философских городских историй, в которых отчаянно не хватает душевного тепла. Здесь тоже появится необычная и смешная героиня, которую сыграет Екатерина Агеева. В сюжете фильма замешан Андрей Рублёв, то ли персонаж Хабенского, гениальный разработчик компьютерных игр. То ли компьютерщик вообразит себя иконописцем, то ли сам перенесется в суровое русское Средневековье – это неясно. Да, и так ли уж это важно?

Спортивную драму снял молодой режиссер Илья Учитель — сын Алексея Учителя. Она расскажет о русском Пеле –Эдуарде Стрельцове, спортивную карьеру которого перечеркнули обвинения в изнасиловании и тюремный срок. Стрельцова играет звезда российского коммерческого кино — Александр Петров. Актер и сам когда-то метил в профессиональные футболисты, так что со спортивной темой в фильме, наверняка, все будет в порядке. Какую из версий произошедшего со Стрельцовым представит команда создателей фильма, смотрите с 16 апреля 2020 года. Но предупредим: версий будет точно больше, чем одна.

"Спутник" отправится в прокатный полет с 16 апреля. К Дню космонавтики студии "Водород" и Art Pictures приготовили сюрприз — научно-фантастический триллер в духе "Чужого" и "Прибытия". СССР, 1983 год. Советский космонавт-герой Константин Вешняков (Петр Федоров) при возвращении из космического путешествия в собственном теле случайно привозит на Землю инопланетное существо — зародыш внеземного монстра.

Нейрофизиолог Татьяна Климова в секретной лаборатории закрытого режимного города пытается спасти космонавта от чудовища. Неожиданно она обнаруживает, что испытывает к своему пациенту куда больше, чем просто профессиональный интерес. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук и Антон Васильев. Постановкой ленты занимался Егор Абраменко, чья впервые показанная на фестивале "Кинотавр" 3 года назад короткометражка "Пассажир" и легла в основу "Спутника".

Любите ли вы животных? Любите ли вы их так, как дети? Уезжая за рубеж в 1977 году, он вынужден оставить свою немецкую овчарку Пальму, у которой нет соответствующей медицинской справки, на взлетной полосе. Так начинается семейная драма от режиссера Александра Домогарова-младшего, основанная на реальных событиях. Собака прячется в аэропорту, встречая каждый самолет. Она надеется, что ее хозяин вернется. В это же время в аэропорт после смерти матери к своему отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, прибывает 9-летний мальчишка Коля. Вячеслав ничего до этого не знал о существовании сына. Пальма и Коля моментально становятся друзьями. А Лазарев вынужден совершить непростой выбор между сыном и карьерой. Смотрите во всех кинотеатрах с 4 июня.

27 августа сразу две российские кинопремьеры – "Вратарь Галактики" и "Неадекватные люди 2".

Режиссер Роман Каримов взялся за сиквел одной из самых популярных российских комедий. Главные герои фильма те же ‒ мужчина и девушка с большой разницей в возрасте и жизненном опыте. Но девушка уже превратилась в молодую женщину, а проблемы у персонажей поменялись. Мы застаем их в момент, когда отношения не выдержали бытовых дрязг. Бывшим возлюбленным пришлось расстаться, чтобы вновь начать искать путь друг к другу. Персонаж Ильи Любимова стал успешным архитектором, а героиня Ингрид Олеринской всерьез задумалась о том, не рано ли она отдала себя одному мужчине и не стоит ли попытать счастья с другими.

Знаете ли вы самая популярная игра ближайшего будущего? Представьте: конец XXI века, над Москвой висит гигантский космический корабль, и там инопланетяне с землянами регулярно устраивают турниры по космоболу, за которыми следит все человечество. Только в этот раз на кону судьба Голубой планеты. Все это похоже на описание очередного блокбастера Люка Бессона или Роберта Родригеса. Но это российский фильм, который уже много лет снимает Джаник Файзиев. Среди его последних работ – "Легенда о Коловрате" и "Август. Восьмого". Выход фильма неоднократно откладывался, но есть надежда, что в августе он все же доберется до кинотеатров. Бюджет "Вратаря Галактики" перевалил за 15 миллионов долларов. Похоже, авторы фильма готовят для нас невероятное зрелище.

8 октября в прокат выходит картина "Когда падали аисты". Этот проект продюсера Александра Роднянского изначально назывался "Опасная вода". Для него это очень личная картина – работая режиссером-кинодокументалистом Александр Роднянский оказался у аварийного четвертого блока Чернобыльской АЭС на пятый день после аварии. Он неоднократно затем возвращался в Чернобыльскую зону.

Говоря о новом проекте Данилы Козловского, который сыграл в картине главную роль, нельзя не упомянуть нашумевший мини-сериал HBO "Чернобыль". В сериале трое ликвидаторов спустились в затопленные помещения под реактором, чтобы открыть задвижки для слива воды из бассейна-барботера. Если бы это им не удалось, то за первым взрывом последовал бы новый, гораздо мощнее. В сериале героический труд ликвидаторов остался за кадром, у Данилы Козловского они станут главными протагонистами истории. Компанию Козловскому составили Оксана Акиньшина, Николай Козак, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие.

На осенних школьных каникулах с 22 октября детей ждет один из самых амбиционных проектов российской киноиндустрии — грандиозная экранизация сказки Ершова "Конёк-Горбунок".

Производственный бюджет этой картины превысил 850 миллионов рублей: его создатели пошли ва-банк, рассчитывая сделать небывало масштабную киносказку. Этот фильм его создатели сравнивают по использованию компьютерных технологий с диснеевской "Книгой джунглей". Специально для съемок был построен самый большой павильон в истории российского кино, а внутри павильона — настоящий древнерусский город, где происходит основная часть событий фильма. Это не просто семейное фэнтези, а целое народное событие!

С 24 декабря зрители могут смело отправляться у кино на поиски "Корня зла". Его предшественник, фильм "Последний богатырь" собрал 1,7 миллиарда рублей кассовых сборов. Вселенная Белогорья заметно расширилась. Студия Disney готовит продолжение, где в дружную фольклорную компанию вольются Колобок, Финист Ясный Сокол и даже некий Роголеб, отвергнутый всеми человек-корень, колдун. В новом фильме нашлось место и Бабе-Яге (Елена Яковлева), и Кащею Бессмертному (Константин Лавроненко) и Старцу (Тимофей Трибунцев), а также другим загадочным персонажам, которые родились в чрезвычайно богатой фантазии русского народа. И если в первой картине съёмочная группа отправилась на поиски волшебной натуры в предгорья Кавказа, то на этот раз съемки проходили в Карелии и на Урале, чтобы потешить зрителей эпичными богатырскими сражениями. На достигнутом студия не останавливается, уже ведется работа и над "Последним богатырем 3".

"Огонь" откроют в кино 27 декабря 2020 года. Серию картин в жанре "катастроф", начатую "Экипажем", продолжит студия "ТРИТЭ". Главными героями истории на этот раз станут не летчики, а спасатели-пожарные, вступившие в сражение масштабными лесными пожарами. В главной роли Константин Хабенский, Андрей Смоляков, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Роман Курцын. К сценарию приложил руку ведущий сценарист современного российского кино Николай Куликов. В режиссерском кресле "Огня" — Алексей Нужный, автор комедийного хита "Я худею".

"Дорога на Джомолунгму" начнется в последний день уходящего старого уже 2020 года – 31 декабря. Это второй фильм режиссера Жоры Крыжовникова в этом кинообзоре премьер 2020 года. Режиссер – создатель таких хитов, как "Горько!", "Горько! 2" и "Самый лучший день". Съёмки кинокартины должны стартовать в начале 2020 года. Производством картины займется кинокомпания Hype Film, создавшая последние фильмы Кирилла Серебренникова ("Ученик", "Лето").

Фильм – это история семьи, которая отправляется исполнить мечту неизлечимо больного отца (Сергей Бурунов) – спеть на Грушинском фестивале песню, сочиненную им еще в его далекой студенческой молодости. Авторы "Дороги на Джомолунгму" обещают яркую, солнечную и летнюю история о герое, с которым зрители будут смеяться до слез и плакать не один год. Чего еще надо в разгар зимы перед Новым годом? Один только вопрос: успеют ли?

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