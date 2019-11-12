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Доцент-расчленитель из Петербурга 1 час назад

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12 ноября 201920:18 Ксения Якубина

Соседи еще не отошли от шока: доцента Соколова ждет психиатрическая экспертиза

Соседи еще не отошли от шока: доцента Соколова ждет психиатрическая экспертиза

В истории Олега Соколова все больше подробностей. Доцент университета, по предварительной версии, застрелил аспирантку Анастасию Ещенко, а потом избавился от тела. Как это оценивают психологи?

Уже четвертый день подряд спасатели продолжают операцию по поиску улик преступления, совершенного доцентом Соколовым. Водолазы прочесывают дно реки в поисках останков Анастасии Ещенко. К подъезду и квартире, где произошло убийство, несут цветы. Соседи все еще пытаются отойти от шока.

"Эмоциональный, если он выпивал, — характеризует доцента-историка его соседка по дому. — Он заигрался и ушел в ту сторону. Он в возрасте. Да, когда выпивает, видно, крыша поехала".

То, что преподаватель СПбГУ "заигрался", говорят и его коллеги, и студенты. Любимая роль — Наполеон Бонапарт. Соколов нередко примерял его мундир, скакал на коне в двууголке, подражая императору, и просил называть себя Сир. Дома у историка хранится бюст Наполеона, рыцарские доспехи и коллекция оружия. Жестокость французского полководца, видимо, тоже импонировала Соколову.

"Вполне возможно, что у такой личности есть садо-мазохистические наклонности. Что он склонен к элементам садизма. Возможно, сам он подвергался агрессивным или истязательским действиям либо в детстве, либо в юности", — составляет психологический потрет убийцы своей сожительницы-аспирантки врач-психиатр Сергей Нурисламов.

Сразу после решения судьи об аресте Олега Соколова на два месяца, адвокат подсудимого пожаловался на нарушение его прав. К Соколову с проверкой приехала общественная комиссия.

"Человек находился явно в стрессовом состоянии. Меня, конечно, удивило, что он в первую очередь заявил, что ему нужно заниматься научной деятельностью. Его больше всего беспокоило, чтобы ему передали очки, чтобы он мог что-то читать или писать. Его также беспокоило наличие телевизора в "Крестах", чтобы были нормальные условия содержания", — требует председатель общественно-наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Больше всего доцент Соколов переживает, что история с кровожадным убийством перечеркнет его научные труды. У преподавателя СПбГУ с 40-летним стажем выпущено около сотни монографий на разных языках. Пользовалась популярностью и историческая программа с его участием у известного как Гоблин блогера Дмитрия Пучкова.

"Человек очень экспрессивный, эмоциональный, сочетающий в себе как ученого, так и замечательного оратора, и, не побоюсь этого слова, выдающегося актера. Когда он лекции читал, на его лекции сбегались все. В том числе те, кто к истории никакого отношения не имеет. Он так подавал материал, что заслушаешься", — поясняет Дмитрий Пучков (Гоблин).

Еще до убийства в научных кругах Олег Соколов был одиозной фигурой. Интриги в его жизни и карьере были не хуже дворцовых. Скандалил с другими учеными и даже судился из-за плагиата. Славился своей любвеобильностью не меньше Наполеона. Его выпускники сочиняли анекдоты о великом и ужасном Соколове и делали мемы в интернете.

"У нас сегодня регулярный осмотр у психиатра проходят люди, которые работают на опасном производстве, в правоохранительных органах, в армии тоже регулярно проходят осмотры. А преподаватели, которые учат студентов, которые каждый день коммуницируют с молодыми людьми? Он должен проходить подобное освидетельствование? Эта работа, может быть, не опасная, но она очень важная, потому что закладывает фундамент на будущее у молодых людей", — считает депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.

Сейчас всех без исключения интересует психологическое состояние Олега Соколова. Был ли он вменяем на момент и до преступления? Можно ли было заметить неладное в его поведении и предотвратить трагедию? И находился ли он в состоянии аффекта в момент убийства? На все эти вопросы должна ответить психолого-психиатрическая экспертиза. Ее должны провести в ближайшее время.

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