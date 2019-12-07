Комиссия Совета Европы предложила Украине пересмотреть закон о государственном языке

Венецианская комиссия Совета Европы обратилась к Украине с призывом пересмотреть закон о государственном языке. Также властям страны предлагается подготовить закон о меньшинствах и провести консультации со всеми заинтересованными сторонами.

Эксперты предлагают отменить положение, разделяющее языки коренных народов и национальных меньшинств, которые являются и не являются официальными языками Европейского союза.

Согласно идее авторов документа, рекомендуется продление переходного периода с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года. Властям также предлагается подумать об отмене механизма подачи жалоб и санкций, которые предусмотрены в законе. Статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных текстах и документах, также рекомендовано удалить.

Эксперты Совета Европы предлагают пересмотреть требования к квотам на содержание украинского языка для телерадиовещателей, учитывая принцип пропорциональности.

Венецианская комиссия предлагает разрешить использование языков меньшинств в предвыборных материалах и общественных местах.

По мнению экспертов, законом должны предусматриваться исключения для использования отличных от украинского языков в чрезвычайных ситуациях (при общении с полицией, пожарными, спасательными службами, врачами).

Закон об украинском языке как государственном подписал в середине мая Петр Порошенко, который тогда был президентом Украины, напоминает РИА Новости.

Действующий президент Владимир Зеленский пообещал проанализировать, соответствует ли закон конституции Украины, отметив, что данный закон был принят без предварительного широкого обсуждения с общественностью.

Ранее на Украине действовал закон об основах государственной языковой политики, предусматривавший возможность официального использования русского языка как регионального в 13 из 27 регионов страны.

По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцы де-факто оказались разделены на говорящих по-украински и "изгоев", которым существенно ограничивают возможности учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами.